Берінчик – Наваррете: букмекери назвали фаворита чемпіонського бою

Денис Берінчик та Емануель Наваррете проведуть поєдинок за вакантний титул WBO у легкій вазі.

18 травня володар титулу WBO International у легкій вазі Денис Берінчик проведе бій з чинним чемпіоном WBO у другій напівлегкій вазі Емануелем Наваррете.

Поєдинок відбудеться у Сан-Дієго (США). На кону в дуелі між українцем і мексиканцем стоятиме вакантний титул WBO у легкій ваговій категорії.

Для Дениса це буде перший в кар'єрі бій за один з чотирьох головних чемпіонських поясів світового боксу.

Букмекери вже приймають ставки на чемпіонський поєдинок між Берінчиком і Наваррете.

Прогнози букмекерів на бій Берінчик – Наваррете

Фаворитом майбутнього титульного поєдинку букмекери вважають мексиканського боксера. На перемогу Наваррете вони пропонують поставити з коефіцієнтом 1,27. Виграш українця – 3,55.

Нічия, як найменш вірогідний результат у боксі, оцінена коефіцієнтом 17,00.

Берінчик – Наваррете: статистика у професійному боксі

На рахунку 35-річного Берінчика 18 перемог (9 – нокаутом) у 18 поєдинках на професійному рингу.

У своєму останньому бою Берінчик наприкінці серпня минулого року в андеркарді поєдинку між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа одноголосним рішенням суддів переміг шведа Ентоні Їгіта та увосьме захистив титул WBO International у легкій вазі, яким володіє від 2018 року.

29-річний Наваррете в листопаді 2023-го завершив унічию поєдинок з бразильцем Робсоном Консейсао і зберіг титул WBO у другій напівлегкій вазі. У послужному списку мексиканця 40 поєдинків: 38 перемог (31 – нокаутом), одна поразка та одна нічия.

Еммануель ставав чемпіоном світу за версією WBO у трьох дивізіонах: другому найлегшому (2018-2020), напівлегкому (2020-2023) та другому напівлегкому (володіє поясом від 2023-го).

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