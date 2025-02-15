Берінчик нокаутом програв Девісу і втратив пояс WBO у легкій вазі

У ніч проти 15 лютого на легендарній арені "Madison Square Garden" у Нью-Йорку (США) відбувся бій за звання чемпіона світу за версією WBO у легкій вазі, в якому українець Денис Берінчик не зумів захистити свій пояс, зазнавши поразки від американця Кейшона Девіса.

У третьому раунді українець побував у нокдауні – опустився на коліна після пропущеного удару по корпусу. Денис одразу ж підвівся на ноги та продовжив поєдинок.

У четвертому раунді американець нокаутував українця. Пропустивши серію потужних ударів, Берінчик уже не зміг піднятися.

Для Дениса це був перший захист титулу WBO в легкій вазі, який він здобув у травні 2024 року, роздільним рішенням суддів здолавши мексиканця Емануеля Наваррете.

36-річний Берінчик зазнав першої поразки у своїй кар'єрі. До цього Денис здобув 19 перемог (9 – нокаутом) у 19 поєдинках на професійному рингу. Він є срібним призером Олімпійських ігор-2012 у Лондоні.

У послужному списку 25-річного Кейшона тепер 13 перемог (9 – нокаутом) та жодної поразки. Він є срібним призером Олімпійських ігор-2020 у Токіо.

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