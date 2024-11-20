Берінчик отримав іншого суперника для захисту чемпіонського титулу

Чемпіон світу за версією WBO у легкій вазі Денис Берінчик дізнався ім'я свого нового суперника у бою, в якому проведе перший захист свого титулу.

Ним стане американець Кейшон Девіс. Про це боксер зі США повідомив у коментарі boxingnews24.com.

"Я поки що не збираюся вдаватися у подробиці, але точно знаю, що Денис Берінчик буде моїм наступним суперником. Він непереможний, він боєць, який пресингує. Він з України, дружить з Ломаченком та Усиком. Він чудовий боєць.

Це божевілля. Минулого року ми повинні були битися з ним, але тепер, коли він чемпіон світу, все склалося на краще. Це буде чудовий бій", – сказав американець.

Наразі невідомо, коли саме відбудеться бій Берінчика та Девіса. Зазначимо, що раніше Денис повідомив, що захищатиме пояс WBO у поєдинку з колишнім чемпіоном світу за версією IBF у другій напівлегкій вазі британцем Джозефом Кордіною.

Бій між Берінчиком та Кордіною планували првоести 21 грудня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) в андеркарді реваншу між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі, однак у підсумку цей поєдинок так і не організували, а для українця знайшли іншого суперника.

У послужному списку 36-річного Берінчика 19 перемог (9 – нокаутом) у 19 поєдинках на професійному рингу.

Для Дениса це буде перший захист титулу WBO в легкій вазі, який він здобув у травні 2024 року, роздільним рішенням суддів здолавши мексиканця Емануеля Наваррете.

В активі 25-річного Кейшона 12 перемог (8 – нокаутом) та жодної поразки. Він є срібним призером Олімпійських ігор-2020 у Токіо та володіє поясом WBO Intercontinental у легкій вазі.

Читайте також:

Усик – Ф'юрі: які гонорари отримають боксери за бій-реванш

Майк Тайсон встановив унікальний боксерський рекорд у програному бою з Джейком Полом

Усик – Ф'юрі: букмекери визначили фаворита бою-реваншу