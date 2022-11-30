Берінчик провів відкрите тренування перед боєм в андеркарді поєдинку Ф'юрі з жертвою Усика (відео)

Українець позмагається за титул чемпіона Європи за версією EBU в легкій вазі проти француза Івана Менді.

Український боксер Денис Берінчик провів відкрите тренування в Лондоні напередодні поєдинку за пояс EBU European у легкій вазі з французом Іваном Менді.

34-річний українець попрацював на лапах зі своїм тренером Єгором Голубом.

Coming for the EBU Title!



Denys Berinchyk on the pads, ahead of his UK debut fighting for the coveted European title



Watch live https://t.co/Xg5vTPTdHo#FuryChisora | Saturday | BT Sport Box Office pic.twitter.com/z3eTjwhdMw — Frank Warren (@FrankWarren) November 29, 2022

Також Денис продемонстрував свою реакцію, побоксувавши із файтболом.

Precision from Denys Berinchyk#FuryChisora | Saturday | BT Sport Box Office pic.twitter.com/IoJAXhxc7w — Frank Warren (@FrankWarren) November 29, 2022

Крім того, наш співвітчизник потішив англійську публіку жонглюванням тенісними м'ячами.

Denys Berinchyk putting on a show at the Live Workout...



Where have we seen skills like those before?



Watch live https://t.co/Xg5vTPCaFo#FuryChisora | Saturday | BT Sport Box Office pic.twitter.com/4n37oyoI37 — Frank Warren (@FrankWarren) November 29, 2022

Суперник українця також показав глядачам свої здібності, відпрацював зі своїм тренером ударні комбінації.

European title on the line…



Yvan Mendy shows his skills



Watch live https://t.co/Xg5vTPTdHo#FuryChisora | Saturday | BT Sport Box Office pic.twitter.com/pG2q1EidT5 — Frank Warren (@FrankWarren) November 29, 2022

Поєдинок Берінчика проти Менді відбудеться 3 грудня на стадіоні футбольного клубу "Тоттенгем" у Лондоні. Боксери вийдуть у ринг в андеркарді бою між чемпіоном світу в надважкій вазі за версією WBC британцем Тайсоном Ф'юрі та його співвітчизником Дереком Чісорою.

В активі Берінчика 16 перемог (9 - нокаутом) у 16 поєдинках на професійному ринзі. Востаннє Денис виходив на ринг ще в грудні 2021 року, коли у видовищному поєдинку переміг росіянина Ісу Чанієва та вшосте в кар'єрі захистив пояс WBO International в легкій вазі.

росіянина Ісу Чанієва та вшосте в кар'єрі захистив пояс WBO International в легкій вазі. У послужному списку Менді 47 виграних боїв (22 - нокаутом), 5 поразок і одна нічия. Останній бій він провів у квітні 2022 року. Перемігши італійця Джанлуку Челью, французький боксер став володарем вакантного титулу EBU.

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