Берінчик провів відкрите тренування перед боєм в андеркарді поєдинку Ф'юрі з жертвою Усика (відео)

Українець позмагається за титул чемпіона Європи за версією EBU в легкій вазі проти француза Івана Менді.
Український боксер Денис Берінчик провів відкрите тренування в Лондоні напередодні поєдинку за пояс EBU European у легкій вазі з французом Іваном Менді.
34-річний українець попрацював на лапах зі своїм тренером Єгором Голубом.
Coming for the EBU Title!— Frank Warren (@FrankWarren) November 29, 2022
Denys Berinchyk on the pads, ahead of his UK debut fighting for the coveted European title
Watch live https://t.co/Xg5vTPTdHo#FuryChisora | Saturday | BT Sport Box Office pic.twitter.com/z3eTjwhdMw
Також Денис продемонстрував свою реакцію, побоксувавши із файтболом.
Precision from Denys Berinchyk#FuryChisora | Saturday | BT Sport Box Office pic.twitter.com/IoJAXhxc7w— Frank Warren (@FrankWarren) November 29, 2022
Крім того, наш співвітчизник потішив англійську публіку жонглюванням тенісними м'ячами.
Denys Berinchyk putting on a show at the Live Workout...— Frank Warren (@FrankWarren) November 29, 2022
Where have we seen skills like those before?
Watch live https://t.co/Xg5vTPCaFo#FuryChisora | Saturday | BT Sport Box Office pic.twitter.com/4n37oyoI37
Суперник українця також показав глядачам свої здібності, відпрацював зі своїм тренером ударні комбінації.
European title on the line…— Frank Warren (@FrankWarren) November 29, 2022
Yvan Mendy shows his skills
Watch live https://t.co/Xg5vTPTdHo#FuryChisora | Saturday | BT Sport Box Office pic.twitter.com/pG2q1EidT5
Поєдинок Берінчика проти Менді відбудеться 3 грудня на стадіоні футбольного клубу "Тоттенгем" у Лондоні. Боксери вийдуть у ринг в андеркарді бою між чемпіоном світу в надважкій вазі за версією WBC британцем Тайсоном Ф'юрі та його співвітчизником Дереком Чісорою.
- В активі Берінчика 16 перемог (9 - нокаутом) у 16 поєдинках на професійному ринзі. Востаннє Денис виходив на ринг ще в грудні 2021 року, коли у видовищному поєдинку переміг росіянина Ісу Чанієва та вшосте в кар'єрі захистив пояс WBO International в легкій вазі.
- У послужному списку Менді 47 виграних боїв (22 - нокаутом), 5 поразок і одна нічия. Останній бій він провів у квітні 2022 року. Перемігши італійця Джанлуку Челью, французький боксер став володарем вакантного титулу EBU.
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