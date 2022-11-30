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Берінчик провів відкрите тренування перед боєм в андеркарді поєдинку Ф'юрі з жертвою Усика (відео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Берінчик провів відкрите тренування перед боєм в андеркарді поєдинку Ф'юрі з жертвою Усика (відео)

Фото: facebook.com/K2Ukraine

Українець позмагається за титул чемпіона Європи за версією EBU в легкій вазі проти француза Івана Менді.

Український боксер Денис Берінчик провів відкрите тренування в Лондоні напередодні поєдинку за пояс EBU European у легкій вазі з французом Іваном Менді.

34-річний українець попрацював на лапах зі своїм тренером Єгором Голубом.

Також Денис продемонстрував свою реакцію, побоксувавши із файтболом.

Крім того, наш співвітчизник потішив англійську публіку жонглюванням тенісними м'ячами.

Суперник українця також показав глядачам свої здібності, відпрацював зі своїм тренером ударні комбінації.

Поєдинок Берінчика проти Менді відбудеться 3 грудня на стадіоні футбольного клубу "Тоттенгем" у Лондоні. Боксери вийдуть у ринг в андеркарді бою між чемпіоном світу в надважкій вазі за версією WBC британцем Тайсоном Ф'юрі та його співвітчизником Дереком Чісорою.

  • В активі Берінчика 16 перемог (9 - нокаутом) у 16 поєдинках на професійному ринзі. Востаннє Денис виходив на ринг ще в грудні 2021 року, коли у видовищному поєдинку переміг росіянина Ісу Чанієва та вшосте в кар'єрі захистив пояс WBO International в легкій вазі.
  • У послужному списку Менді 47 виграних боїв (22 - нокаутом), 5 поразок і одна нічия. Останній бій він провів у квітні 2022 року. Перемігши італійця Джанлуку Челью, французький боксер став володарем вакантного титулу EBU.

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Дата публікації
Перегляди
491
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