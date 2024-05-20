Берінчик став 12-м українським чемпіоном світу з боксу

Українець Денис Берінчик здобув титул чемпіона світу за версією WBO у легкій вазі у поєдинку, який проходив у Сан-Дієго (США) в ніч проти 19 травня.

Український боксер здолав мексиканця Еммануеля Наваррете, для якого цей бій був вже четвертим за чемпіонський статус. Берінчик здобув свій пояс з першого разу і став 12-м українським чемпіоном світу з боксу.

Поєдинок завершився після 12 раунду, і рішення залишили суддям, які роздільним рішенням присудили перемогу Берінчику: двоє суддів віддали перемогу Денису (116-112; 115-113), а один рефері побачив тріумф мексиканця (116-112).

Ця перемога стала 19-ю для Берінчика в професійній кар'єрі. Вперше в кар’єрі він завершив бій роздільним рішенням суддів.

"Ця перемога — для моїх побратимів та всієї країни", — сказав боксер після поєдинку.