Берінчик уперше прокоментував свою поразку в чемпіонському бою проти Девіса

Денис зізнався, що не підготувався належним чином до суперника.

Ексчемпіон світу за версією WBO у легкій вазі Денис Берінчик уперше прокоментував свою поразку в титульному бою проти американця Кейшона Девіса.

Український боксер опублікував відеозвернення в Instagram-stories, заявивши, що не підготувався належним чином до свого суперника.

"Бажаємо здоров'ячка. Вирушаємо додому з Нью-Йорка. Стосовно поразки – не підготувався належним чином до такого супротивника. Він був сильнішим того вечора. Краще боксу тільки бокс, вперед до перемоги", – сказав Берінчик.

У ніч проти 15 лютого Берінчик нокаутом програв Девісу в четвертому раунді поєдинку, який відбувся на арені "Madison Square Garden" у Нью-Йорку (США). Перед цим у третьому раунді українець побував у нокдауні.

Для Дениса це був перший захист титулу WBO в легкій вазі, який він здобув у травні 2024 року, роздільним рішенням суддів здолавши мексиканця Емануеля Наваррете.

36-річний Берінчик зазнав першої поразки у своїй кар'єрі та втратив пояс WBO в легкій вазі. До цього Денис здобув 19 перемог (9 – нокаутом) у 19 поєдинках на професійному рингу. Він є срібним призером Олімпійських ігор-2012 у Лондоні.

У послужному списку 25-річного Кейшона тепер 13 перемог (9 – нокаутом) та жодної поразки. Він є срібним призером Олімпійських ігор-2020 у Токіо.

Раніше повідомлялося, що тренер Берінчика назвав головну причину поразки свого підопічного в чемпіонському бою проти Девіса.

Читайте також:

Берінчик – Девіс: найкращі моменти бою (відео)

Девіс прокоментував дострокову перемогу над Берінчиком і завоювання чемпіонського титулу

Берінчик – Девіс: опубліковано статистику ударів титульного бою