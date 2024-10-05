Берінчик захищатиме чемпіонський титул в андеркарді бою Усик – Ф'юрі: хто стане його суперником

Для Дениса це буде перший захист пояса WBO в легкій вазі.

Стало відомо, коли свій наступний поєдинок проведе український чемпіон світу за версією WBO у легкій вазі Денис Берінчик.

На своїй сторінці в Instagram він повідомив, що захищатиме пояс WBO у бою з колишнім чемпіоном світу за версією IBF у другій напівлегкій вазі британцем Джозефом Кордіною.

Поєдинок між Берінчиком та Кордіною відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) в андеркарді бою-реваншу між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі.

Для Дениса це буде перший захист титулу WBO в легкій вазі, який він здобув у травні 2024 року, роздільним рішенням суддів здолавши мексиканця Емануеля Наваррете.

Зазначимо, що Кордіна 12 жовтня повинен був провести бій з володарем титулу WBC у легкій вазі Шакуром Стівенсоном, але його довелося скасувати через травму американця.

У послужному списку 36-річного Берінчика 19 перемог (9 – нокаутом) у 19 поєдинках на професійному рингу.

32-річний Кордіна має 17 перемог (9 – нокаутом) та лише одну поразку, якої зазнав у своєму останньому бою. У травні 2024 року Джозеф достроково програв ірландцю Ентоні Какаче, втративши пояс IBF у другій напівлегкій вазі.

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