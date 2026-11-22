Денис Берінчик / © facebook.com/K2Ukraine

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Колишній чемпіон світу з боксу в легкій вазі Денис Берінчик здобув перемогу над українським бійцем на голих кулаках Боваром Ханаковим у головному поєдинку вечора змішаних та ударних єдиноборств ARENA 2 "Битва стилів", який відбувся 22 листопада в київському Палаці спорту.

Бій між Берінчиком та Ханаковим відбувався за правилами боксу, але в рукавичках для ММА. Поєдинок тривав усі п'ять раундів по три хвилини, упродовж яких суперники обмінювалися потужними ударами.

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У четвертому раунді Берінчик влучив в опонента аперкотом і правим хуком, проте довести справу до нокауту йому не вдалося. Зрештою Денис переміг одностайним рішенням суддів.

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Зазначимо, що Ханаков на прізвисько "Гладіатор" є уродженцем Маріуполя, він зміг виїхати зі свого окупованого рідного міста після початку повномасштабного російського вторгнення.

В останньому поєдинку Денис у ніч проти 30 серпня одностайним рішенням суддів зазнав поразки від британця Сема Ноукса в бою за титул WBO International у легкій вазі.

Ханаков востаннє бився 12 вересня, коли у головному поєдинку турніру на голих кулаках BAZARA 0 Fight Club IV у Ризі поступився Даніку Весненку.

Зазначимо, що Берінчик раніше вже бився на голих кулаках. У липні 2021 року він технічним нокаутом переміг ірландського бійця змішаних єдиноборств Артема Лобова.

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