ARENA 2 "Битва стилів"

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У неділю, 22 листопада, у Києві відбудеться вечір змішаних та ударних єдиноборств ARENA 2 "Битва стилів". Подія збере на одній арені представників різних бойових дисциплін — від боксу до грепплінгу. Платформа кіно та телебачення Київстар ТБ стане ексклюзивним транслятором вечора, який розпочнеться о 16:00.

Головною подією вечора стане поєдинок між ексчемпіоном світу з боксу Денисом Берінчиком та відомим бійцем на голих кулаках Боваром Ханаковим на прізвисько "Гладіатор". Бій відбудеться за правилами боксу, але в 4-унцових рукавичках для ММА. Для Берінчика це вихід за межі класичного рингу, а для Ханакова — шанс перевірити свій стиль проти боксера світового рівня.

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Також в основному карді Валерій Вигонський зустрінеться з Баширом Мустафаєвим у поєдинку з тайського боксу. Ігор Янков на прізвисько "Янкі" та Олександр Буряченко проведуть бій із грепплінгу за правилами submission only: перемогу тут можна здобути лише больовим або задушливим прийомом. Загалом глядачі побачать дев'ять поєдинків.

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Пряма трансляція ARENA 2 буде доступна ексклюзивно на платформі Київстар ТБ у спеціальному плейлисті "Київстар ТБ Бокс" . Глядачі зможуть насолодитися найкращими моментами поєдинків у високій якості та з професійним коментуванням. Дивитися можна з будь-якої країни світу, незалежно від мобільного оператора чи інтернет-провайдера.

Дивіться битву стилів ARENA 2 уже в неділю, 22 листопада, о 16:00, ексклюзивно на Київстар ТБ!

Аби вам було зручніше стежити за улюбленими спортивними подіями, користуйтеся оновленим тематичним розділом — "Спорт" на платформі Київстар ТБ. Тут ви знайдете актуальний розклад, анонси матчів і змагань, а також зможете швидко обрати контент, який вас цікавить. Вболівайте за улюблених спортсменів зручно й без зайвих зусиль — усі спортивні події в одному місці на платформі Київстар ТБ.

Довідково:

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Київстар ТБ — спільний проєкт Київстар та 1+1 media, заснований 11 грудня 2019 року. Це платформа кіно та телебачення, що надає користувачам доступ до сотень тисяч годин вітчизняного та закордонного контенту, прямоефірних програм і регулярно пропонує ексклюзивні допрем’єрні покази проєктів. Платформа містить понад 430 телеканалів і VOD-бібліотеку із 20 тис. фільмів, серіалів, мультфільмів і шоу. Додаткова інформація: tv.kyivstar.ua

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