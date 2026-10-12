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Берінчик проведе бій у рукавичках для ММА: названо ім'я суперника та дату поєдинку
Поєдинок за участю Дениса Берінчика стане головною подією турніру, який відбудеться 22 листопада в столичному Палаці спорту.
Колишній чемпіон світу з боксу в легкій вазі Денис Берінчик проведе поєдинок з українським бійцем на голих кулаках Боваром Ханаковим.
Про це повідомив промоушен Arena.
Поєдинок стане головною подією другого турніру ММА-промоушену Arena, який відбудеться 22 листопада в київському Палаці спорту.
Як повідомляє Fight Zona, це буде боксерський бій у рукавичках для ММА.
На рахунку Берінчика 19 перемог та дві поразки на профірингу, тоді як Ханаков здобув одну перемогу та програв два бої у боксі.
В останньому поєдинку Денис у ніч проти 30 серпня одностайним рішенням суддів зазнав поразки від британця Сема Ноукса в бою за титул WBO International у легкій вазі.
Ханаков востаннє бився 12 вересня, коли у головному поєдинку турніру на голих кулаках BAZARA 0 Fight Club IV у Ризі поступився Даніку Весненку.
Зазначимо, що Берінчик раніше вже бився на голих кулаках. У липні 2021 року він технічним нокаутом переміг ірландського бійця змішаних єдиноборств Артема Лобова.
Раніше повідомлялося, що олімпійський чемпіон Хижняк завоював перший титул у професійному боксі.