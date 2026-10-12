Берінчик проведе бій у рукавичках для ММА: названо ім'я суперника та дату поєдинку

Денис Берінчик / © facebook.com/K2Ukraine

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Колишній чемпіон світу з боксу в легкій вазі Денис Берінчик проведе поєдинок з українським бійцем на голих кулаках Боваром Ханаковим.

Про це повідомив промоушен Arena.

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Поєдинок стане головною подією другого турніру ММА-промоушену Arena, який відбудеться 22 листопада в київському Палаці спорту.

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Як повідомляє Fight Zona, це буде боксерський бій у рукавичках для ММА.

На рахунку Берінчика 19 перемог та дві поразки на профірингу, тоді як Ханаков здобув одну перемогу та програв два бої у боксі.

В останньому поєдинку Денис у ніч проти 30 серпня одностайним рішенням суддів зазнав поразки від британця Сема Ноукса в бою за титул WBO International у легкій вазі.

Ханаков востаннє бився 12 вересня, коли у головному поєдинку турніру на голих кулаках BAZARA 0 Fight Club IV у Ризі поступився Даніку Весненку.

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Зазначимо, що Берінчик раніше вже бився на голих кулаках. У липні 2021 року він технічним нокаутом переміг ірландського бійця змішаних єдиноборств Артема Лобова.

Раніше повідомлялося, що олімпійський чемпіон Хижняк завоював перший титул у професійному боксі.

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