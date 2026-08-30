Берінчик зазнав поразки від британського боксера у Лондоні

Денис Берінчик / © facebook.com/K2Ukraine

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Український ексчемпіон світу з боксу в легкій вазі Денис Берінчик зазнав поразки від британця Сема Ноукса в поєдинку, який відбувся у суботу, 29 серпня, на "O2 Arena" у Лондоні.

Суперники пройшли повну дистанцію з 10 раундів, за підсумками яких судді одноголосним рішенням віддали перемогу британцю — 100:90, 99:91, 98:92.

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Таким чином, Ноукс став володарем титулу WBO International у легкій вазі.

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Поразка від Ноукса стала для 38-річного Берінчика другою в кар'єрі. Також у його активі 19 перемог (9 — нокаутом).

На рахунку 29-річного Ноукса 19 перемог (16 — нокаутом) та одна поразка на профірингу.

Поєдинок Ноукс — Берінчик відбувся в андеркарді бою між британцем Мозесом Ітаумою та хорватом Філіпом Хрговичем за вакантний титул IBF у надважкій вазі, від якого відмовився українець Олександр Усик.

Для Берінчика це був перший поєдинок за півтора року. До цього він востаннє виходив у ринг у лютому 2025-го, коли нокаутом програв американцю Кейшону Девісу та втратив титул WBO у легкій вазі.

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Тренер Дениса розповів, що його підопічний не був належним чином готовий до цього бою через травму, а саме розрив плечової губи. Після цього українець переніс дві операції на плечі та проходив тривалий процес відновлення.

Зазначимо, що Берінчик здобув титул WBO у травні 2024 року, роздільним рішенням суддів здолавши мексиканця Емануеля Наваррете.

Раніше повідомлялося, що олімпійський чемпіон Хижняк завоював перший титул у професійному боксі.

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