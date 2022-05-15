Бере паузу на невизначений час: "Маріуполь" пропустить наступний сезон УПЛ

Бере паузу на невизначений час: "Маріуполь" пропустить наступний сезон УПЛ

Головний тренер "Маріуполя" Остап Маркевич заявив, що клуб точно не гратиме у наступному сезоні Української Прем'єр-ліги.

Об’єкти спортивної інфраструктури футбольного клубу "Маріуполь" не збереглися, а фінасування команди є неможливим.

Про це Маркевич розповів у коментарі FanDay.

"Я знаю, наприклад, що "Маріуполь" не братиме участі в наступному чемпіонаті. Вся наша інфраструктура зруйнована, в цьому році буде неможливим проводити фінансування команди.

Наскільки мені відомо, керівництво вирішило взяти паузу. Я не знаю, як буде далі. Можливо, щось зміниться. Контракти з футболістами станом на сьогодні призупинені", - сказав Маркевич.

Нагадаємо, що олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан поділилася зі своїми підписниками відео про те, як повномасштабне російське вторгнення змінило життя українських спортсменів.

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