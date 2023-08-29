Бешикташ – Динамо: де дивитися і ставки букмекерів на матч-відповідь кваліфікації Ліги конференцій

"Біло-сині" спробують реабілітуватися за поразку в першому поєдинку та вийти до групового етапу.

У четвер, 31 серпня, київське "Динамо" зіграє проти турецького "Бешикташа" в матчі-відповіді раунду плейоф кваліфікації Ліги конференцій сезону-2023/24.

Поєдинок відбудеться у Стамбулі на стадіоні "Водафон Парк". Початок – о 21:00 за київським часом.

У першому матчі у Бухаресті "Динамо" поступилося "Бешикташу" з рахунком 2:3 .

Переможець двоматчевого протистояння вийде до групового етапу Ліги конференцій. Команда, яка програє, попрощається з єврокубками.

Де дивитися матч Бешикташ – Динамо

На території України поєдинок-відповідь плейоф відбору Ліги конференцій між "Бешикташем" і Динамо" у прямому ефірі покажуть телеканал 2+2 та Youtube-канал FootballHub.

Крім того, гру можна переглянути безкоштовно на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

На нашому сайті також буде доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Бешикташ" – "Динамо".

Прогнози букмекерів на матч Бешикташ – Динамо

Однозначним фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають турецький клуб. На перемогу "Бешикташа" можна поставити з коефіцієнтом 1,51. Нічия – 4,60. Виграш киян – 6,70.

Аналогічно, стамбульцям пророкують вихід до наступної стадії турніру – 1,07. Прохід "Динамо" до групового раунду Ліги конференцій оцінюється коефіцієнтом 9,25.

Раніше повідомлялося, що один з лідерів "біло-синіх" Андрій Ярмоленко не допоможе своїй команді у матчі-відповіді плейоф відбору Ліги конференцій з "Бешикташем".

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