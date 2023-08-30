Бешикташ – Динамо: онлайн-відеотрансляція матчу-відповіді кваліфікації Ліги конференцій

Дивіться вирішальний поєдинок між київським і стамбульським клубами за путівку до групового етапу Ліги конференцій.

У четвер, 31 серпня, київське "Динамо" зіграє проти турецького "Бешикташа" в матчі-відповіді раунду плейоф кваліфікації Ліги конференцій сезону-2023/24.

Поєдинок відбудеться у Стамбулі на стадіоні "Водафон Парк". Початок – о 21:00 за київським часом.

Зазначимо, що у першій зустрічі, яку команди провели у Бухаресті, "Динамо" поступилося "Бешикташу" з рахунком 2:3 .

Переможець двоматчевого протистояння вийде до групового етапу Ліги конференцій. Команда, яка програє, вилетить з єврокубків.

До вашої уваги пряма відеотрансляція матчу "Бешикташ" – "Динамо" з Youtube-каналу FootballHub.

Поєдинок також можна переглянути безкоштовно на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ і телеканалі 2+2.

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