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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
219
Час на прочитання
2 хв

Бешикташ – Шахтар: де дивитися і ставки букмекерів на матч кваліфікації Ліги Європи

Після успішного проходження фінського клубу на "гірників" чекає протистояння з турецьким грандом.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Шахтар"

"Шахтар" / © ФК Шахтар

У четвер, 24 липня, донецький "Шахтар" позмагається з турецьким "Бешикташем" у першому матчі 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на в Стамбулі на стадіоні "Бешикташ Парк". Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

Зазначимо, що "Шахтар" у першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи пройшов фінський "Ільвес" (6:0, 0:0). "Бешикташ", який минулого сезону посів четверте місце у чемпіонаті Туреччини, матчем проти українського клубу розпочне свою єврокампанію.

Де дивитися матч Бешикташ – Шахтар

Матч "Бешикташ" – "Шахтар" у прямому ефірі транслюватиме платформа онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Ставки букмекерів на матч Бешикташ – Шахтар

Незначним фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають турецький клуб. На перемогу "Бешикташа" можна поставити з коефіцієнтом 2,38. Нічия – 3,75. Виграш "гірників" – 2,73.

А ось у двоматчевому протистоянні аналітики віддають перевагу вже "Шахтарю" – на вихід підопічних Арди Турана до наступної стадії приймаються ставки з коефіцієнтом 1,66. Підсумковий успіх "Бешикташа" – 2,13.

Поєдинок-відповідь буде номінально домашнім для "помаранчево-чорних" і відбудеться у четвер, 31 липня, на Міському стадіоні імені Генрика Реймана у польському Кракові (початок – о 21:00 за київським часом).

Переможець двоматчевої дуелі вийде до 3-го раунду відбору Ліги Європи, де зустрінеться з переможеним пари "Рейнджерс" (Шотландія) – "Панатінаїкос" (Греція).

Той, хто програє, вирушить до 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій, де побореться з переможцем пари: "Сент-Патрікс" (Ірландія) – "Нимме Калью" (Естонія).

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