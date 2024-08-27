Бетіс – Кривбас: де дивитися і ставки букмекерів на матч-відповідь відбору Ліги конференцій

У першому поєдинку український клуб зазнав поразки з рахунком 0:2.

У четвер, 29 серпня, криворізький "Кривбас" проведе матч-відповідь раунду плейоф кваліфікації Ліги конференцій сезону-2024/25 проти іспанського "Бетіса".

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Беніто Вільямарін" у Севільї. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

У першому матчі, який відбувся 22 серпня у словацькому місті Кошице, криворізький клуб поступився представнику Ла Ліги з рахунком 0:2.

Де дивитися матч Бетіс – Кривбас

В Україні поєдинок "Бетіс" – "Кривбас" у прямому ефірі покаже телеканал UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Текстова онлайн-трансляція матчу "Бетіс" – "Кривбас" буде доступна на нашому сайті.

Прогнози букмекерів на матч Бетіс – Кривбас

Абсолютним фаворитом поєдинку букмекери вважають іспанський клуб. На перемогу "Бетіса" приймаються ставки з коефіцієнтом 1,24. Нічия – 7,00. Виграш "Кривбаса" – 18,00.

Переможець двоматчевого протистояння потрапить до основної стадії Ліги конференцій, а команда, яка програє, вилетить з єврокубків.

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