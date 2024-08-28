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Бетіс – Кривбас: онлайн-трансляція матчу-відповіді кваліфікації Ліги конференцій

Бетіс – Кривбас: онлайн-трансляція матчу-відповіді кваліфікації Ліги конференцій

"Кривбас" – "Бетіс" / Фото: facebook.com/fckryvbas

Текстовий репортаж другого поєдинку криворіжців проти іспанського клубу.

У четвер, 29 серпня, криворізький "Кривбас" проведе матч-відповідь раунду плейоф кваліфікації Ліги конференцій сезону-2024/25 проти іспанського "Бетіса".

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Беніто Вільямарін" у Севільї. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

У першому матчі, який відбувся 22 серпня у словацькому місті Кошице, колектив Юрія Вернидуба поступився представнику Ла Ліги з рахунком 0:2.

Переможець двоматчевого протистояння потрапить до основної стадії Ліги конференцій, а команда, яка програє, вилетить з єврокубків.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція поєдинку "Бетіс" – "Кривбас".

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