Бетіс – Кривбас: онлайн-трансляція матчу-відповіді кваліфікації Ліги конференцій

У четвер, 29 серпня, криворізький "Кривбас" проведе матч-відповідь раунду плейоф кваліфікації Ліги конференцій сезону-2024/25 проти іспанського "Бетіса".

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Беніто Вільямарін" у Севільї. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

У першому матчі, який відбувся 22 серпня у словацькому місті Кошице, колектив Юрія Вернидуба поступився представнику Ла Ліги з рахунком 0:2.

Переможець двоматчевого протистояння потрапить до основної стадії Ліги конференцій, а команда, яка програє, вилетить з єврокубків.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція поєдинку "Бетіс" – "Кривбас".