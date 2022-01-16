"Бетіс" пробився до чвертьфіналу Кубка Іспанії за підсумками скандального матчу

У Севільї завершився перенесений поєдинок.
У неділю, 16 січня, в рамках 1/8 фіналу Кубка Іспанії "Бетіс" обіграв "Севілью" у скандальному матчі - 2:1.
У першому таймі команди обмінялися точними ударами Алехандро Гомеса та Набіля Фекіра.
Після гола Фекіра у ворота Севілья, уболівальники Бетіса кинули з трибун палицю у гравця "нервіонців" Жоана Жордана. Через це вчора поєдинок було перервано і відновлено лише сьогодні.
На 73-й хвилині Серхіо Каналес вразив ворота "Севільї" та подарував "Бетісу" путівку до чвертьфіналу Кубка Короля.
У паралельному матчі дня "Валенсія" мінімально перемогла "Атлетіко Балеарес" та теж пробилася до наступного етапу турніру.
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