Бейл зворушливо попрощався з "Реалом" після 9 років у клубі: УЄФА пригадав його шедевр у Києві (відео)

Бейл зворушливо попрощався з "Реалом" після 9 років у клубі: УЄФА пригадав його шедевр у Києві (відео)

Зірковий форвард "Реала" Гарет Бейл оголосив про відхід з мадридського клубу.

Цього літа у 32-річного нападника національної збірної Уельсу добігає кінця контракт з "вершковими". Сторони вирішили не продовжувати співпрацю, тож після переможного фіналу Ліги чемпіонів-2021/22 валлієць покидає "Королівський клуб".

Про це Гарет повідомив у себе в соцмережах.

"Я пишу це повідомлення, щоб подякувати всім моїм одноклубникам, колишнім і теперішнім, моїм тренерам, персоналу та вболівальникам, які мене підтримували. Я прибув сюди 9 років тому зовсім молодим хлопцем, який хотів втілити мрію в життя та грати за цей клуб.

Я хотів грати у цій футболці, з цією емблемою на грудях, виступати на "Сантьяго Бернабеу", завойовувати трофеї та бути частиною чогось великого. Зараз я можу озирнутися назад і чесно сказати, що мрія справді здійснилася і навіть більше.

Бути частиною історії цього клубу і досягти того, чого ми досягли, коли я був гравцем "Реала" - це був неймовірний досвід і те, що я ніколи не забуду", - написав Бейл в Instagram.

Віддати належне мадридському етапу кар'єри Бейла вирішили в УЄФА. Пресслужба організації опублікувала в соцмережах розкішний гол Гарета в київському фіналі Ліги чемпіонів 2018 року.

Саме його дубль тоді дозволив "вершковим" втретє поспіль підняти над головою Кубок чемпіонів.

Бейл став гравцем "Реала" 2013 року, перебравшись до Мадрида з лондонського "Тоттенгема" за рекордну на той час суму - 101 млн євро. Відтоді Гарет провів за "вершкових" 258 матчів, забив 106 голів і віддав 67 асистів.

Разом з "Реалом" валлієць тричі виграв Ла Лігу, Суперкубок Іспанії та Суперкубок УЄФА, одного разу став володарем Кубка Іспанії, п'ять разів перемагав у Лізі чемпіонів, а також чотири рази тріумфував на Клубному чемпіонаті світу.

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