Бейла запитали, де буде в наступному сезоні грати легенда "Реала" Рамос: відповідь "вбила" журналістів

Валлієць дав відповідь щодо справ у клубі.
Зіркового вінгера збірної Уельсу Гарета Бейла на одній із пресконференцій під час Євро-2020 журналісти запитали щодо майбутнього його партнера у мадридському "Реалу" Серхіо Рамоса, який цього літа покинув "вершкових".
ВИДАТНІ ДОСЯГНЕННЯ І НАЙКРАЩІ МОМЕНТИ РАМОСА У "РЕАЛІ"
На запитання, чи знає він, де буде грати в наступному сезоні легендарний захисник, 31-річний футболіст впевнено відповів: "Так, знаю".
Цим відкриттям він здивував пресу, так як офіційної інформації щодо нового клубу Рамоса все ще немає. Після цього Гарет додав: "У захисті". Сказавши це, він розсміявся сам і розсмішив присутніх.
- Рамос виступає за "Реал" від 2005 року, перейшовши з "Севільї". Із "вершковими" Серхіо завоював 22 трофея, серед яких чотири перемоги в Лізі чемпіонів і п'ять титулів чемпіона Іспанії;
- У футболці "Бланкос" Рамос зіграв в 671 матчі, забив 101 гол і віддав 49 результативних передач. У сезоні-2020/21 він провів 21 матч за "вершкових", на його рахунку 4 голи і 1 результативна передача. У вересні 2020-го Рамос встановив рекорд — він став найрезультативнішим захисником в історії збірних — 23 м'ячі за національну команду;
- У листопаді Серхіо побив європейський рекорд за кількістю матчів за національну команду, обійшовши легендарного італійського голкіпера Джанлуїджі Буффона (176 матчів).