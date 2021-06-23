Бейла запитали, де буде в наступному сезоні грати легенда "Реала" Рамос: відповідь "вбила" журналістів

Бейла запитали, де буде в наступному сезоні грати легенда "Реала" Рамос: відповідь "вбила" журналістів

Валлієць дав відповідь щодо справ у клубі.

Зіркового вінгера збірної Уельсу Гарета Бейла на одній із пресконференцій під час Євро-2020 журналісти запитали щодо майбутнього його партнера у мадридському "Реалу" Серхіо Рамоса, який цього літа покинув "вершкових".

ВИДАТНІ ДОСЯГНЕННЯ І НАЙКРАЩІ МОМЕНТИ РАМОСА У "РЕАЛІ"

На запитання, чи знає він, де буде грати в наступному сезоні легендарний захисник, 31-річний футболіст впевнено відповів: "Так, знаю".

Цим відкриттям він здивував пресу, так як офіційної інформації щодо нового клубу Рамоса все ще немає. Після цього Гарет додав: "У захисті". Сказавши це, він розсміявся сам і розсмішив присутніх.

Рамос виступає за "Реал" від 2005 року, перейшовши з "Севільї". Із "вершковими" Серхіо завоював 22 трофея, серед яких чотири перемоги в Лізі чемпіонів і п'ять титулів чемпіона Іспанії;

У футболці "Бланкос" Рамос зіграв в 671 матчі, забив 101 гол і віддав 49 результативних передач. У сезоні-2020/21 він провів 21 матч за "вершкових", на його рахунку 4 голи і 1 результативна передача. У вересні 2020-го Рамос встановив рекорд — він став найрезультативнішим захисником в історії збірних — 23 м'ячі за національну команду;

— він став найрезультативнішим захисником в історії збірних — 23 м'ячі за національну команду; У листопаді Серхіо побив європейський рекорд за кількістю матчів за національну команду, обійшовши легендарного італійського голкіпера Джанлуїджі Буффона (176 матчів).

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