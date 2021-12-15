Без боксу і важкої атлетики: МОК затвердила нову програму Олімпіади-2028

До нової програми увійшли 28 видів спорту.

Бокс, важка атлетика та сучасне п'ятиборство не були включені до програми літньої Олімпіади 2028 року у Лос-Анджелесі.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

МОК опублікував список із 28 видів спорту на затвердження у програму Ігор-2028. Бокс, важка атлетика та сучасне п'ятиборство до цього списку не увійшли. Питання їх включення буде розглянуте у 2023 році на Виконкомі МОК.

Щоб повернутися до програми Олімпіади, міжнародним федераціям цих видів спорту потрібно довести, що вони вирішили низку проблем, через які були виключені.

Міжнародна асоціація боксу має проблеми з фінансовою прозорістю та питаннями суддівства, а важкої атлетики – з антидопінговою програмою, а п'ятиборству потрібно знайти спосіб замінити в програмі кінний спорт та змінити формат змагань.

Олімпіада-2028 пройде з 21 липня до 6 серпня.

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