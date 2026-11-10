Без чинного володаря "Золотого м'яча": футболісти обрали символічну збірну 2026 року

Ліонель Мессі / © Associated Press

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Міжнародна федерація асоціацій професійних футболістів (FIFPro) оприлюднила символічну збірну за підсумками 2026 року.

У голосуванні взяли участь 19 806 професійних футболістів з усього світу. Щоб потрапити до списку претендентів, гравець мав провести щонайменше 30 офіційних матчів у період від 4 серпня 2025 року до 19 липня 2026-го.

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До символічної збірної за версією FIFPro вперше від 2023 року потрапив нападник "Інтера Маямі" Ліонель Мессі.

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Форвард "Аль-Насра" Кріштіану Роналду також був серед номінантів, проте до підсумкової одинадцятки не увійшов.

Варто зазначити, що не знайшлося місця в символічній збірній і чинному володарю "Золотого м'яча" — форварду "Баварії" Гаррі Кейну.

Символічна збірна 2026 року за версією FIFPro

Воротар: Давід Рая ("Арсенал", збірна Іспанії).

Захисники: Ашраф Хакімі (ПСЖ, збірна Марокко), Нуну Мендеш (ПСЖ, збірна Португалії), Пау Кубарсі ("Барселона", збірна Іспанії).

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Півзахисники: Вітінья (ПСЖ, збірна Португалії), Джуд Беллінгем ("Реал" Мадрид, збірна Англії), Родрі ("Барселона", збірна Іспанії).

Нападники: Ламін Ямаль ("Барселона", збірна Іспанії), Ліонель Мессі ("Інтер Маямі", збірна Аргентини), Ерлінг Голанд ("Манчестер Сіті", збірна Норвегії), Кіліан Мбаппе ("Реал" Мадрид, збірна Франції).

Символічна збірна 2026 року за версією FIFPro / x.com/FIFPro

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