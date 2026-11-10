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Без чинного володаря "Золотого м'яча": футболісти обрали символічну збірну 2026 року
У символічній збірній 2026 року за версією FIFPro не знайшлося місця для Гаррі Кейна.
Міжнародна федерація асоціацій професійних футболістів (FIFPro) оприлюднила символічну збірну за підсумками 2026 року.
У голосуванні взяли участь 19 806 професійних футболістів з усього світу. Щоб потрапити до списку претендентів, гравець мав провести щонайменше 30 офіційних матчів у період від 4 серпня 2025 року до 19 липня 2026-го.
До символічної збірної за версією FIFPro вперше від 2023 року потрапив нападник "Інтера Маямі" Ліонель Мессі.
Форвард "Аль-Насра" Кріштіану Роналду також був серед номінантів, проте до підсумкової одинадцятки не увійшов.
Варто зазначити, що не знайшлося місця в символічній збірній і чинному володарю "Золотого м'яча" — форварду "Баварії" Гаррі Кейну.
Символічна збірна 2026 року за версією FIFPro
Воротар: Давід Рая ("Арсенал", збірна Іспанії).
Захисники: Ашраф Хакімі (ПСЖ, збірна Марокко), Нуну Мендеш (ПСЖ, збірна Португалії), Пау Кубарсі ("Барселона", збірна Іспанії).
Півзахисники: Вітінья (ПСЖ, збірна Португалії), Джуд Беллінгем ("Реал" Мадрид, збірна Англії), Родрі ("Барселона", збірна Іспанії).
Нападники: Ламін Ямаль ("Барселона", збірна Іспанії), Ліонель Мессі ("Інтер Маямі", збірна Аргентини), Ерлінг Голанд ("Манчестер Сіті", збірна Норвегії), Кіліан Мбаппе ("Реал" Мадрид, збірна Франції).
Раніше стало відомо, хто став володарем нагороди Golden Boy-2026 найкращому молодому футболісту Європи.