Без Циганкова: Петраков оголосив заявку збірної України на перший матч 2022 року

Без Циганкова: Петраков оголосив заявку збірної України на перший матч 2022 року

У середу, 11 травня, збірна України проведе товариський поєдинок проти "Боруссії" Менхенгладбах.

Головний тренер національної команди Олександр Петраков назвав заявку на першу гру в рамках підготовки до плейоф відбору на Чемпіонат світу-2022

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

Із тих футболістів, що прибули у складі української делегації до Німеччини, до заявки на матч не потрапив воротар Анатолій Трубін. Крім того, у Словенії, де "синьо-жовті" проводили тренувальний збір, залишився Віктор Циганков, який продовжує курс реабілітації.

А ось півзахисник "Дніпра-1" Олексій Гуцуляк взагалі поїде з табору національної команди через травму - на відновлення йому знадобиться ще два тижні.

Офіційна заявка збірної України на матч проти Боруссії М (за номерами):

1. Георгій Бущан, 2. Валерій Бондар, 3. Олександр Сирота, 4. Денис Попов, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Артем Довбик, 8. Олександр Піхальонок, 9. Сергій Булеца, 10. Микола Шапаренко, 11. Артем Бєсєдін, 12. Андрій Пятов, 13. Ілля Забарний, 14. Віталій Буяльський, 15. Юхим Конопля, 17. Михайло Мудрик, 19. Денис Гармаш, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Дмитро Різник.

Поєдинок проти "Боруссії" Менхенгладбах стане для збірної України першим у нинішньому році. Усі зібрані на матчі кошти німецька сторона передасть на допомогу Україні, яка продовжує героїчно воювати з російськими загарбниками.

Зустріч "Боруссія" Менхенгладбах - збірна України розпочнеться о 21:45 за київським часом. Дивіться контрольний матч у прямому ефірі на нашому сайті.

Зазначимо, що команда Петракова проведе майбутній матч у новій патріотичній формі з назвами міст-героїв України, які постраждали від агресії окупантів.

Збірна України позмагається за путівку на ЧС-2022

Нагадаємо, півфінал плейоф відбору на ЧС-2022 Шотландія - Україна відбудеться 1 червня . Його переможець вийде до фіналу плейоф, де 5 червня у Кардіффі зіграє за путівку на мундіаль проти Уельсу.

Жеребкування фінальної частини ЧС-2022 вже відбулося. Якщо команда Петракова зможе вибороти путівку на світову першість, то змагатиметься там у групі В з Англією, США та Іраном.

Мундіаль у Катарі відбуватиметься від 21 листопада до 18 грудня 2022 року.

Читайте також:

Тренер збірної України Петраков: ніколи не думав, що німці бажатимуть добра, а "брати" вбиватимуть нас

Боруссія Менхенгладбах - Україна: де дивитися товариський матч і ставки букмекерів

Збірна України отримала другого суперника для підготовки до плейоф відбору на ЧС-2022