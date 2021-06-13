Без Циганкова: стала відома заявка збірної України на матч Євро-2020 проти Нідерландів

"Синьо-жовті" готуються до першої гри на турнірі майже в повному бойовому складі.
У неділю, 13 червня, збірна України розпочне свій шлях на Чемпіонаті Європи-2020.
Команда Андрія Шевченка стартує на континентальній першості поєдинком проти Нідерландів. Так, на офіційному сайті УАФ з'явилася заявка футболістів української команди, які готуватимуться до зустрічі з "Оран'є".
Отже, до списку потрапили 23 виконавці. Пропустять матч з Нідерландами Віктор Циганков, Роман Безус та Георгій Судаков. Остаточна заявка має такий вигляд:
- Воротарі - Гергій Бущан, Андрій Пятов, Анатолій Трубін;
- Захисники - Едуард Соболь, Сергій Кривцов, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Микола Матвієнко, Олександр Тимчик, Денис Попов;
- Півзахисники - Сергій Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрій Ярмоленко, Руслан Малиновський, Олександр Зінченко, Микола Шапаренко, Марлос, Євген Макаренко;
- Нападники - Роман Яремчук, Артем Бєсєдін, Артем Довбик.
Поєдинок Нідерланди - Україна розпочнеться о 22:00 за київським часом. ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію цієї гри.
Додамо, що ви також можете слідкувати на ТСН Проспорт за усім, що відбувається довколо матчу Нідерланди - Україна.