Без Циганкова: стала відома заявка збірної України на матч Євро-2020 проти Нідерландів

"Синьо-жовті" готуються до першої гри на турнірі майже в повному бойовому складі.

У неділю, 13 червня , збірна України розпочне свій шлях на Чемпіонаті Європи-2020.

Команда Андрія Шевченка стартує на континентальній першості поєдинком проти Нідерландів. Так, на офіційному сайті УАФ з'явилася заявка футболістів української команди, які готуватимуться до зустрічі з "Оран'є".

Отже, до списку потрапили 23 виконавці. Пропустять матч з Нідерландами Віктор Циганков, Роман Безус та Георгій Судаков. Остаточна заявка має такий вигляд:

Воротарі - Гергій Бущан, Андрій Пятов, Анатолій Трубін;

- Гергій Бущан, Андрій Пятов, Анатолій Трубін; Захисники - Едуард Соболь, Сергій Кривцов, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Микола Матвієнко, Олександр Тимчик, Денис Попов;

- Едуард Соболь, Сергій Кривцов, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Микола Матвієнко, Олександр Тимчик, Денис Попов; Півзахисники - Сергій Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрій Ярмоленко, Руслан Малиновський, Олександр Зінченко, Микола Шапаренко, Марлос, Євген Макаренко;

- Сергій Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрій Ярмоленко, Руслан Малиновський, Олександр Зінченко, Микола Шапаренко, Марлос, Євген Макаренко; Нападники - Роман Яремчук, Артем Бєсєдін, Артем Довбик.

Поєдинок Нідерланди - Україна розпочнеться о 22:00 за київським часом. ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію цієї гри.

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Додамо, що ви також можете слідкувати на ТСН Проспорт за усім, що відбувається довколо матчу Нідерланди - Україна.

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