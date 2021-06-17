Без Циганкова: збірна України назвала стартовий склад на матч Євро-2020 проти Північної Македонії

Поєдинок розпочнеться о 16:00.
Став відомий стартовий склад збірної України на гру другого туру групової стадії Чемпіонату Європи-2020 проти Північної Македонії, яка відбудеться 17 червня у Бухаресті.
Україна: Бущан, Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Степаненко, Малиновський, Зінченко, Шапаренко, Ярмоленко, Яремчук
Запасні: Пятов, Трубін, Соболь, Судаков, Кривцов, Сидорчук, Марлос, Макаренко, Циганков, Бєсєдін, Тимчик, Довбик.
Північна Македонія: Дімітрієвскі, С. Рістовскі, Велковскі, Мусліу, Ніколов, Барді, Адемі, Спіровскі, Аліоскі, Пандєв, Ельмас
Запасні: Янков, Шишковскі, Бейтуляй, Рістевскі, Трічковскі, Трайковскі, Хасані, Костадінов, Радескі, Аврамовскі, Чурлінов, М. Рістовскі
Поєдинок Україна - Північна Македонія розпочнеться о 16:00 за київським часом. ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію цієї гри.
Додамо, що ви також можете слідкувати на ТСН Проспорт за усім, що відбувається довколо матчу Україна - Північна Македонія.
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- У першому турі українська команда зазнала поразки від Нідерландів (2:3), а Північна Македонія поступилася Австрії (1:3).
- До 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.