Без Циганкова: збірна України назвала заявку на матч з боснійцями у плейоф відбору до Євро-2024

Головний тренер збірної України Сергій Ребров визначив заявку національної команди на півфінальний матч плейоф відбору до Євро-2024 проти Боснії та Герцеговини.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, з тих футболістів, які зараз перебувають у таборі "синьо-жовтих", до заявки на гру не потрапили Олександр Караваєв, Денис Попов, Олександр Піхальонок, Віктор Циганков та Данило Сікан.

Зазначимо, що участь Циганкова у поєдинку з боснійцями була під питанням через травму. Напередодні він уже працював у загальній групі збірної України на передматчевому вечірньому тренуванні, однак до заявки на зустріч все ж не був включений.

Заявка України на матч проти Боснії та Герцеговини

Воротарі: Георгій Бущан, Анатолій Трубін, Андрій Лунін

Захисники: Юхим Конопля, Богдан Михайличенко, Максим Таловєров, Ілля Забарний, Валерій Бондар, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Микола Матвієнко

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Георгій Судаков, Руслан Малиновський, Михайло Мудрик, Володимир Бражко, Олександр Зінченко, Олексій Гуцуляк, Олександр Зубков

Форварди: Роман Яремчук, Артем Довбик, Владислав Ванат

Матч Боснія і Герцеговина – Україна відбудеться у четвер, 21 березня, в місті Зениця на стадіоні "Біліно Поле". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція матчу Боснія і Герцеговина – Україна доступна на нашому сайті.

Читайте також: Боснія і Герцеговина – Україна: де дивитися матч плейоф відбору на Євро-2024

Якщо збірна України переможе боснійців, то 26 березня в польському Вроцлаві на стадіоні "Тарчінський Арена Вроцлав" зіграє вирішальний матч за вихід на чемпіонат Європи проти переможця пари Ізраїль – Ісландія.

Читайте також: Боснія і Герцеговина – Україна: ставки букмекерів на матч плейоф відбору до Євро-2024

Нагадаємо, в разі виходу до фінального турніру Євро-2024 збірна України зіграє там у групі E проти Бельгії, Словаччини та Румунії.

Матчі фінального турніру Євро-2024 від 14 червня до 14 липня 2024 року відбуватимуться в Німеччині.

Читайте також:

Зінченко поділився очікуваннями від матчу проти Боснії та Герцеговини у плейоф відбору на Євро-2024

Ребров розповів про кадрову ситуацію у збірній України перед матчем проти Боснії та Герцеговини

Зінченко на пресконференції перед матчем з боснійцями повторив жарт Коноплянки – кумедне відео