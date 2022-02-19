Без допомоги Миколенка: "Евертон" зазнав чергової поразки в АПЛ

Без допомоги Миколенка: "Евертон" зазнав чергової поразки в АПЛ

Український захисник провів всю гру у запасі.

В рамках 26-го туру англійської Прем'єр-ліги "Евертон" приймав на своєму полі "Саутгемптон" та зазнав поразки - 0:2 .

Перший гол на початку другого тайму забив Стюарт Армстронг. "Евертон" до кінця зустрічі так і не зумів забити м'яч у відповідь, а в кінці гри пропустив знову - відзначився Шейн Лонг.

Український захисник "ірисок" Віталій Миколенко потрапив у заявку на цю гру, але весь матч просидів у запасі.

Наразі "Саутгемптон" з 32 очками перебуває на 10-му місці у турнірній таблиці АПЛ. "Евертон" - 16-й (22 бали).

В наступному турі "іриски" зустрінуться з лідером турнірної таблиці - "Манчестер Сіті". Матч відбудеться 26 лютого. "Саутгемптон" днем раніше зіграє з "Норвічем".

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