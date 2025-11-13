Без двох лідерів: збірна України оголосила заявку на матч відбору ЧС-2026 проти Франції

Руслан Малиновський / © УАФ

Головний тренер збірної України Сергій Ребров визначився із заявкою національної команди на прийдешній матч групового етапу кваліфікації на чемпіонат світу-2026 з футболу проти Франції.

Про це повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу (УАФ).

Із тих футболістів збірної України, які нині перебувають у Парижі, до заявки на гру з французами не потрапили захисник Микола Матвієнко та півзахисник Руслан Маліновський.

Додамо, що Матвієнко та Малиновський перебували під ризиком дискваліфікації й пропустили б заключний матч групового етапу відбору на ЧС-2026 з Ісландією, якби у поєдинку з французами отримали жовту картку.

Заявка збірної України на матч проти Франції

Воротарі: Євгеній Волинець ("Полісся"), Дмитро Різник ("Шахтар"), Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія).

Захисники: Валерій Бондар, Юхим Конопля (усі – "Шахтар"), Богдан Михайличенко ("Полісся"), Олександр Караваєв, Тарас Михавко (обидва – "Динамо"), Ілля Забарний (ПСЖ, Франція), Олександр Сваток ("Остін", США), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія).

Півзахисники: Микола Шапаренко, Назар Волошин (обидва – "Динамо"), Іван Калюжний ("Металіст 1925"), Олег Очеретько, Єгор Назарина (обидва – "Шахтар"), Олексій Гуцуляк ("Полісся"), Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія), Георгій Судаков ("Бенфіка", Португалія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Олександр Зубков ("Трабзонспор", Туреччина).

Нападники: Владислав Ванат ("Жирона", Іспанія), Роман Яремчук ("Олімпіакос", Греція).

Матч Франція – Україна відбудеться у четвер, 13 листопада, на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі. Початок гри – о 21:45 за київським часом.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу Франція – Україна.

Зазначимо, що в стартовому матчі кваліфікації на прийдешній Мундіаль, який відбувся 5 вересня у польському Вроцлаві, команда Сергія Реброва програла Франції з рахунком 0:2.

Після чотирьох турів турів збірна України (7 очок) посідає друге місце у своїй групі відбору на ЧС-2026. Лідирує з 10 балами Франція, на третій позиції йде Ісландія (4 пункти), замикає квартет Азербайджан (1 очко).

Турнірна таблиця групи D відбору на ЧС-2026 / © flashscore.ua

Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Раніше повідомлялося, що збірна України презентувала нову ексклюзивну домашню форму.

букмекери зробили прогноз на матч відбору ЧС-2026 Франція – Україна.