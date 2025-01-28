Без Джими та Підручного: збірна України з біатлону визначила склад на чемпіонат Європи-2025

Українська команда виступить на континентальній першості без своїх лідерів.

Збірна України з біатлону визначилася зі складом на чемпіонат Європи-2025, який від 29 січня до 2 лютого відбудеться в італійському Мартел-валь-Мартелло.

Як повідомляє Суспільне Спорт, наша команда виступить на континентальній першості без своїх лідерів – Юлії Джими та Дмитра Підручного, які готуватимуться вже до чемпіонату світу.

Загалом до складу "синьо-жовтих" на чемпіонат Європи увійшли 15 біатлоністів, з яких шість – представники основної збірної на Кубку світу – візьмуть участь лише в естафетах.

Склад збірної України на чемпіонат Європи з біатлону-2025

Жінки: Анастасія Меркушина, Олександра Меркушина, Дарина Чалик, Лілія Стеблина.

В естафеті виступлять: Ірина Петренко, Христина Дмитренко та Олена Городна.

Чоловіки: Богдан Цимбал, Руслан Ткаленко, Артем Тищенко, Денис Насико.

В естафеті виступлять: Антон Дудченко, Віталій Мандзин і Тарас Лесюк.

Чемпіонат Європи передуватиме головному старту біатлонного сезону – чемпіонату світу, який від 12 до 23 лютого відбудеться у швейцарському Ленцергайде.

Наступний, сьомий етап Кубка світу з біатлону-2024/25 заплановано на 6-9 березня в чеському Нове-Мєсто.

Де дивитися гонки чемпіонату Європи з біатлону

На території України всі гонки чемпіонату Європи з біатлону будуть транслюватися наживо на сайті та телеканалі "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах "Суспільного".

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі "Суспільне Київ". А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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