Без Джими: названо склад жіночої збірної України з біатлону на перший етап Кубка світу-2025/26

Жіноча збірна України з біатлону визначилась зі складом на перший етап Кубка світу сезону-2025/26, який відбудеться у шведському Естерсунді.

Як повідомляє Суспільне Спорт, до заявки потрапили: Христина Дмитренко, Валерія Дмитренко, Анастасія Меркушина, Олександра Меркушина, Олена Городна та Дарина Чалик.

Лідерка національної команди Юлія Джима пропустить етап в Естерсунді через травму пальця, яку вона дістала на початку осені.

"Джима ще у вересні впала, була травма, вибила палець на руці. Відновлення трохи затягнулося – ухвалили рішення, що вона приєднається з другого етапу в Гогфільцені. Не мала часу, аби увійти в хороші кондиції.

Коли були в Антгольці у жовтні, вона якось спіткнулася. Думали, чи не перелом. Але травма пальця була, і вона лише нещодавно почала стріляти. Не стріляла місяць. Не вистачило просто часу, аби набрати кондиції до Естерсунда", – розповів у коментарі Суспільне Спорт тренер жіночої збірної Микола Зоц.

Етап в Естерсунді триватиме від 29 листопада до 7 грудня. До його програми увійшли класичні естафети, одиночна та класична змішані естафети, індивідуальні гонки, спринти та персьюти.

Розпочнеться новий сезону Кубка світу з біатлону в суботу, 29 листопада, жіночою та чоловічою класичними естафетами.

Раніше повідомлялося, що чоловіча збірна України з біатлону визначилась зі складом на перший етап Кубка світу-2025/26.