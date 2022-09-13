Без футбольних команд у топ-10: Forbes назвав найдорожчі спортивні клуби світу

Американський Forbes оприлюднив рейтинг 50 найдорожчих спортивних команд світу 2022 року, більше половини позицій у якому посіли команди з американського футболу.

Американський журнал Forbes оприлюднив рейтинг "50 найдорожчих спортивних команд світу 2022".

50 найдорожчих спортивних команд світу разом коштують 222,7 мільярда доларів, що на 30% більше, аніж минулого року. Це найбільше зростання за останні п'ять років.

Про це йдеться у рейтингу видання Forbes.

Домінує в рейтингу американський футбол: 30 із 32 команд у топ-50, що становиить 60% списку. Востаннє НФЛ була представлена щонайменше 30 командами в 2014 році. Минулого року їх було 26.

Головна причина успіху НФЛ: найбільша угода з медіа в спорті на суму 112 мільярдів доларів до 2032 року.

Окрім 30 команд в американський футбол, в рейтингу також є вісім футбольних клубів з Європи, 7 баскетбольних команд та 5 бейсбольних клубів з США. Хокейні команди в рейтинг не потрапили. Адже Нью-Йорк Рейнджерс зі статками 2 мільярди доларів є найдорожчою хокейною командою.

Найдорожчою командою є Даллас Ковбойз з НФЛ, статки якого становлять 8 мільярдів доларів. Команда посідає перше місце з 2016 року. Дві наступні сходинки посіли Нью-Інґленд Петріотс (6,4 мільярда доларів) та Лос-Анджелес Ремс (6,2 мільярда доларів).

Найдорожчі спортивні команди у світі 2022 року:

1. Даллас Ковбойс. Американський футбол. 8 мільярдів доларів

2. Нью-Інґленд Петріотс. Американський футбол. 6,4 мільярда доларів

3. Лос-Анджелес Ремс. Американський футбол. 6,2 мільярда доларів

4. Нью-Йорк Янкіс. Бейсбол. 6 мільярдів доларів

5. Нью-Йорк Джаєнтс. Американський футбол. 6 мільярдів доларів

6. Нью-Йорк Нікс. Баскетбол. 5,8 мільярда доларів

7. Чикаго Берс. Американський футбол. 5,8 мільярда доларів

8. Голден Стейт Ворріорс. Баскетбол. 5,6 мільярда доларів

9. Вашингтон Командерс. Американський футбол. 5,6 мільярда доларів

10. Лос-Анджелес Лейкерс. Баскетбол. 5,5 мільярда доларів.

"Реал" Мадрид – найдорожчий футбольний клуб у світі. Він посідає перше місце, маючи вартість у 5,1 мільярдів доларів.

На другій позиції "Барселона" – 5 млрд доларів. У топ-5 також увійшли "Манчестер Юнайтед" – 4,6 млрд, "Ліверпуль" – 4,45 млрд та "Баварія" – 4,28 млрд. "Манчестер Сіті" розташувався на шостій позиції – 4,25 млрд, а ПСЖ – на сьомій – 3,2 млрд .

Найдорожчі футбольні команди:

13. "Реал". 5,1 мільярда доларів

15. "Барселона". 5 мільярдів доларів

19. "Манчестер Юнайтед". 4,6 мільярда доларів

​22. "Ліверпуль". 4,45 мільярда доларів

23. "Баварія". 4,28 мільярда доларів

24. "Манчестер Сіті". 4,25 мільярда доларів

48. ПСЖ. 3,2 мільярда доларів

50. "Челсі". 3,1 мільярда доларів

Нагадаємо, що гравці київського "Динамо" та збірної України Віктор Циганков та Микола Шапаренко увійшли до списку найкращих виконавців планети віком до 25 років.

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