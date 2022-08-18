Без глядачів та на допущених аренах: в Україні затвердили правила проведення футбольних змагань у воєнний час

Міністерство молоді та спорту України спільно з УАФ затвердили положення про проведення футбольних матчів у новому сезоні і додаткові заходи безпеки в умовах воєнного часу. Рекомендації щодо безпеки надали Міноборони, МВС, ДСНС та Нацполіція.

У четвер, 18 серпня, було затверджено положення про проведення в Україні змагань з футболу в умовах воєнного стану.

Як повідомив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт у Facebook, рекомендації щодо безпеки надали Міноборони, МВС, ДСНС та Нацполіція.

Зазначається, що матчі відбуватимуться на стадіонах, допущених до змагань відповідними військовими адміністраціями, без глядачів. На арени буде допущено обмежену кількість акредитованих осіб – футболісти, тренери, арбітри, персонал, офіційні особи матчу, представники акредитованих медіа, медична служба, ДСНС, Нацполіція.

На стадіоні має бути план евакуації та укриття, яке має вмістити повний склад учасників гри та відповідати нормам безпеки. Укриття мають бути розташовані не далі ніж 500 м від арени.

У разі повітряної тривоги диктор на стадіоні повинен оголосити: "Увага! Повітряна тривога! Просимо всіх прослідувати в укриття". Арбітр матчу одразу припиняє гру і йде разом з командами в укриття.

"Детальна інструкція буде донесена УАФ до всіх футбольних клубів, операторів стадіонів, обласних військових адміністрацій. Я прошу всіх максимально відповідально підходити до виконання. Безпека передусім! Український спорт і волю до перемоги на всіх фронтах не зупинити!" - написав Гутцайт.

Нагадаємо, що міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт прокоментував відновлення в умовах війни з Росією внутрішніх чемпіонатів з різних видів спорту, а також роботу над повною забороною на участь росіян та білорусів у міжнародних змаганнях.

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