Без голів, але з 8 жовтими: "Колос" не зумів переграти аутсайдера УПЛ

У п'ятницю, 7 жовтня, в рамках шостого туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) зійшлися ковалівський "Колос" з "Інгульцем".

"Колос" не зумів визначити сильнішого "Інгульцем" в рамках шостого туру української Прем'єр-ліги. Поєдинок завершився з рахунком 0:0 .

Господарі поля могли відкрити рахунок наприкінці першого тайму - навіс із правого флангу від Олексія Зозулі замкнув у падінні головою Денис Безбородько, проте Данило Кучер парирував м'яч.

Протягом гри команди зібрали на двох вісім жовтих карток.

"Колос" має у активі 11 очок і та піднявся на третє місце турнірної таблиці УПЛ. "Інгулець" з трьома очками - у списку аутсайдерів чемпіонату.

У наступному матчі "Колос" зіграє із "Зорею". "Інгулець" зустрінеться із "Дніпром-1".

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