Без голів, але з бійкою: "Манчестер Сіті" у напруженому матчі пробився до півфіналу Ліги чемпіонів

Без голів, але з бійкою: "Манчестер Сіті" у напруженому матчі пробився до півфіналу Ліги чемпіонів

Команда Пепа Гвардіоли втримала перевагу над "матрацниками".

У середу, 13 квітня, в рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" на виїзді зіграв внічию з мадридським "Атлетіко"- 0:0 .

Гра не подарувала уболівальникам жодного голу, зате запам'ятається бійкою.Феліпе Монтейро в метушні на фланзі вдарив Філа Фодена, хоча той лежав на газоні. Футболісти одразу влаштували зіткнення, причому одним із першим заступатися за Філа пішов українець Олександр Зінченко, який перебував на лаві запасних. Арбітру Даніелю Зіберту довелося роздати порцію жовтих карток – для Феліпе вона стала другою.

У першій грі, яка відбулася тиждень тому, вдома переміг англійський клуб (1:0), тому до півфіналу Ліги чемпіонів пробився саме "Манчестер Сіті".

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