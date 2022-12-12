Без капітана: став відомий склад чоловічої збірної України з біатлону на третій етап Кубка світу

Гонки у французькому Ансі відбудуться від 15-го до 18 грудня.

Чоловіча збірна України з біатлону назвала склад на третій етап Кубка світу-2022/23 у французькому Ансі.

Як і очікувалося, наступний етап пропустить капітан команди Дмитро Підручний, який наразі відновлюється після операції на коліні.

Повну заявку "синьо-жовтих" на гонки у Франції повідомив старший тренер чоловічої команди Юрай Санітра в коментарі Суспільне Спорт.

Нашу збірну будуть представляти 5 біатлоністів: Антон Дудченко, Артем Прима, Тарас Лесюк, Богдан Цимбал і Віталій Мандзин.

Для 19-річного Мандзина це буде другий етап Кубка світу в кар'єрі. Раніше він дебютував на рівні Кубка світу в австрійському Гогфільцені.

Етап в Ансі відбудеться від 15-го до 18 грудня і стане останнім 2022 року. До програми змагань включені спринти, гонки переслідування та масстарти.

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