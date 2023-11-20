Без Караваєва: збірна України оголосила заявку на вирішальний матч відбору Євро-2024 проти Італії

Головний тренер збірної України Сергій Ребров визначив список гравців, які можуть вийти на поле в матчі останнього 10-го туру відбору на Євро-2024 проти команди Італії.

Із тих футболістів, які зараз перебувають у таборі "синьо-жовтих", до заявки на поєдинок не потрапили Максим Таловєров, Єгор Назарина та Олександр Караваєв, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Заявка збірної України на матч проти Італії

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо"), Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія), Дмитро Різник ("Шахтар").

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі – "Шахтар"), Олександр Тимчик, Владислав Дубінчак (обидва – "Динамо"), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Олександр Сваток ("Дніпро-1").

Півзахисники: Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков (усі – "Шахтар"), Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Михайло Мудрик ("Челсі", Англія), Сергій Сидорчук ("Вестерло", Бельгія), Руслан Малиновський ("Дженоа", Італія), Олександр Піхальонок ("Дніпро-1").

Нападники: Артем Довбик ("Жирона", Іспанія), Роман Яремчук ("Валенсія", Іспанія), Данило Сікан ("Шахтар").

Поєдинок Україна – Італія відбудеться у понеділок, 20 листопада, на стадіоні "БайАрена" в німецькому Леверкузені. Початок гри – о 21:45 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Італія доступна на нашому сайті.

Перед останнім туром збірна України з 13 очками посідає третю позицію у групі C. Лідирує з 19 балами Англія, яка достроково вийшла на Євро-2024. На другому місці – Італія (13 пунктів), яка випереджає "синьо-жовтих" за додатковими показниками. На четвертій сходинці – Північна Македонія (7), остання – Мальта (0).

Підопічним Реброва необхідно перемагати чинних чемпіонів Європи з будь-яким рахунком, щоб отримати пряму путівку на Євро-2024. А ось команді Лучано Спаллетті для потрапляння на ЧЄ буде достатньо й нічиєї у поєдинку з українцями.

Раніше повідомлялося, що збірна України гарантувала собі місце у стикових матчах за вихід на Євро-2024. "Синьо-жовті" зіграють у плейоф в разі поразки або нічиєї в поєдинку проти Італії.

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