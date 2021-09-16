"Без Кличків, але з Ломаченком-старшим": хто допомагає Усику готуватися до бою із Джошуа

"Без Кличків, але з Ломаченком-старшим": хто допомагає Усику готуватися до бою із Джошуа

До грандіозного мегафайту залишається дев'ять днів.

Сергій Лапін, менеджер українського боксера Олександра Усика, розповів, як проходить підготовка його клієнта до поєдинку проти чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBO і IBF у суперважкій вазі Ентоні Джошуа.

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"Усик активно працював у тренувальному таборі. Він покаже Джошуа, хто є найкращим боксером. Йому допомагає Анатолій Ломаченко.

Що стосується братів Кличків, то їх у таборі не було. В Олександра своя історія, яку він продовжує писати. Зараз він у суперважкій вазі, і він в оптимальних фізичних і психологічних кондиціях для бою проти Джошуа", - цитує Лапіна DAZN.

Також підготуватися до бою із британцем Олександру допомагають Олександр Захожий, Віктор Вихрист, Дмитро Безус, Євгеніос Лазарідіс, Володимир Кацуко і Нурсултан Аманжолов.

Поєдинок між Усиком і Джошуа відбудеться в Лондоні на стадіоні "Тоттенгем" 25 вересня.

Усик в останньому поєдинку переміг Дерека Чісору і захистив звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Олександр виграв всі свої 18 боїв у кар'єрі, два з них він провів у суперважкій вазі.

і захистив звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Олександр виграв всі свої 18 боїв у кар'єрі, два з них він провів у суперважкій вазі. На рахунку 31-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) у професіоналах за однієї поразки. В останньому бою у грудні минулого року він нокаутував болгарина Кубрата Пулєва.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Усик знявся у кліпі скандальних кримських виконавиць.

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