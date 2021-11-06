Без Кличків та Усика, але з Ломаченком: хто потрапив до топ-10 боксерів XXI століття

Без Кличків та Усика, але з Ломаченком: хто потрапив до топ-10 боксерів XXI століття

Василь розташувався в рейтингу на восьмому місці.

Авторитетне видання talkSPORT склало рейтинг найкращих боксерів XXI століття. У топ-10 опинився лише один українець - колишній чемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко.

Очолив рейтинг легендарний американець Флойд Мейвезер. На другій сходинці - філіппінець Менні Пакьяо, а замкнув топ-3 ще один представник США Бернард Хопкінс.

Зазначимо, що інші українські чемпіони (брати Клички та Олександр Усик) не увійшли до топ-10 рейтингу, але опинилися в списку боксерів, гідних згадки. Компанію їм там склали Тайсон Ф'юрі, Марко Антоніо Баррера, Ерік Моралес, Мігель Котто, Теренс Кроуфорд і Серхіо Мартінес.

Топ-10 боксерів XXI століття за версією talkSPORT:

1. Флойд Мейвезер (50-0, 27 КО)

2. Менні Пакьяо (62-8-2, 39 КО)

3. Бернард Хопкінс (55-8-2, 32 КО)

4. Роман Гонсалес (50-3, 41 КО)

5. Хуан Мануель Маркес (56-7-1, 40 КО)

6. Сауль Альварес (56-1-2, 38 КО)

7. Геннадій Головкін (43-1-1, 41 КО)

8. Василь Ломаченко (15-2, 11 КО)

9. Джо Кальзаге (46-0, 32 КО)

10. Андре Ворд (32-0, 16 КО)

Ломаченко у своєму останньому бою, який відбувся в ніч проти 27 червня, технічним нокаутом переміг японця Масайоші Накатані. Оскільки абсолютний чемпіон світу в легкій вазі американець Теофімо Лопес відмовився дати Василю реванш , Ломаченко 11 грудня проведе наступний поєдинок з ганцем Річаардом Коммі на прізвисько "Термінатор".

японця Масайоші Накатані. Оскільки абсолютний чемпіон світу в легкій вазі американець Теофімо Лопес , Ломаченко 11 грудня з ганцем Річаардом Коммі на прізвисько "Термінатор". На рахунку Ломаченка 15 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі.

Раніше ТСН Проспорт писав, що кривдник Ломаченка розповів, кого українець з легкістю переможе.

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