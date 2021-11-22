Без ключового захисника, але з Коноплянкою: "Шахтар" оголосив заявку на матч із "Інтером" у Лізі чемпіонів

Без ключового захисника, але з Коноплянкою: "Шахтар" оголосив заявку на матч із "Інтером" у Лізі чемпіонів

До списку потрапили 23 виконавці.

Стала відома заявка донецького "Шахтаря" на виїзний поєдинок 5-го туру групової стадії Ліги чемпіонів проти міланського "Інтера".

Про це повідомляє офіційний сайт "гірників".

Так, тренерський штаб на чолі з Роберто Де Дзербі взяв до Італії 23 гравців. Примітно, що поза складом опинився основний захисник - бразилець Ісмаїлі, а також його співвітчизник - Алан Патрік. Натомість, присутній у заявці Євген Коноплянка, який тривалий час заліковував травму.

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До вашої уваги повна заявка донецького колективу на гру з "Інтером" .

Воротарі: Пятов, Трубін, Шевченко;

Захисники: Додо, Вітао, Кривцов, Марлон, Матвієнко, Конопля, Корнієнко, Бондар;

Півзахисники: Степаненко, Майкон, Маркос Антоніо, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрік, Педріньо, Коноплянка;

Нападники: Сікан, Фернандо.

Матч "Інтер" - Шахтар" розпочнеться у середу, 24 листопада, о 19:45 за київським часом. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію цієї дуелі.

Після чотирьох турів "Шахтар" замикає групу D, набравши всього один бал. Очолює квартет з 9 очками мадридський "Реал", на другій сходинці - "Інтер" (7 пунктів), на третій - тираспольський "Шериф" (6 очок).

В іншому матчі п'ятого туру групи D "Шериф" прийме "Реал" (24 листопада, 22:00).

У матчі 2-го туру ЛЧ, який відбувся 28 вересня в Києві, "Шахтар" та "Інтер" розписали нульову нічию .

. Поєдинки заключного шостого туру в квартеті D заплановано на 7 грудня: "Реал" - "Інтер", "Шахтар" - "Шериф".

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