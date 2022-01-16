Без Кочергіна та Руфаті: "Зоря" вирушила на перший збір до Туреччини

Без Кочергіна та Руфаті: "Зоря" вирушила на перший збір до Туреччини

Термін першого збору: 16 січня – 1 лютого.

Луганська "Зоря" вирушила перший навчально-тренувальний збір, який команда з 16 січня до 1 лютого проведе у Туреччині.

На цьому зборі заплановано 5 загальних тренувань. 19 січня з польським футбольним клубом Погонь. Додався суперник на 20 січня, чия назва не згадується. 23 числа "чорно-білі" зіграють з Актобе, 27 числа - з польським Ракувом, а завершиться цикл спільним тренуванням із сербським Спартаком 31 січня.

Одужали від коронавірусу та вирушили на збір із основним складом голкіпер Микита Шевченко та півзахисник Дмитро Хомченовський. Олег Данченко у зв'язку із сімейними обставинами приєднається до команди пізніше. Декілька гравців з U-19 також отримали свій шанс і вирушили на збір разом із "Зорею".

Варто також наголосити на відсутності у списку Владислава Кочергіна, який продовжує залишатися в немилості у керівництва клубу після відмови продовжувати контракт. До того ж із невідомих причин на збір не вирушили Максим Казаков та Агрон Руфаті.

Склад "Зорі" на перший турецький збір:

Воротарі: Шевченко, Мацапура, Жилкін, Сапутін.

Захисники: Вернидуб, Імереков, Снурніцин, Дудник, Сміян, Фаворов, Жуніньо, Скорко, Тлумак.

Півзахисники: Цвек, Алібеков, Нагнійний, Назарина, Смирний, Хлань, Булеца, Крістіан, Хомченовський.

Нападники: Алефіренко, Лунєв, Кабаєв, Овусу, Гладкий, Байрук, Гільєрме, Шахаб, Абдуллаєв.

"Зоря" завершила осінню частину УПЛ на четвертому місці турнірної таблиці. До трійки лідерів "мужикам" не вистачило чотири бали.

У першому матчі після зимової паузи підопічні Скрипника 25 лютого зіграють з "Минаєм".

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