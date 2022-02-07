Без Коноплянки: "Шахтар" вирушив на другий зимовий збір до Туреччини

Без Коноплянки: "Шахтар" вирушив на другий зимовий збір до Туреччини

Кривцов і Соломон полетіли з командою готуватися до весняної частини сезону.

Донецький "Шахтар" полетів на другий навчально-тренувальний збір до Туреччини.

Головний тренер "гірників" Роберто Де Дзербі взяв із собою 29 футболістів.

У списку опинилися захисник Сергій Кривцов та вінгер Манор Соломон, які пропустили перший збір через проблеми зі здоров'ям. Водночас із командою не вирушив хавбек Євген Коноплянка. який в січні був близький до відходу з "Шахтаря".

Також другий збір "помаранчево-чорних" у Туреччині пропустить основний форвард команди Лассіна Траоре, який продовжує відновлюватися після тяжкої травми.

На другому зимовому зборі підопічні Де Дзербі проведуть чотири контрольні матчі. Донецька команда зіграє проти "Шахтаря" з Караганди (12 лютого), "Маріуполя" (13 лютого), "Астани" (18 лютого) та "Риги" (19 лютого).

"Шахтар" завершив осінню частину УПЛ лідером турнірної таблиці . "Гірники" випереджають "Динамо" на два бали.

. "Гірники" випереджають "Динамо" на два бали. У першому матчі після зимової паузи підопічні Роберто Де Дзербі 26 лютого в Харкові зіграють з "Металістом 1925".

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