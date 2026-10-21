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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Без контракту: Зінченко офіційно розпочав тренуватися з "Аяксом"

Українець тренуватиметься у таборі нідерландського клубу.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Олександр Зінченко

Олександр Зінченко / instagram.com/afcajax

Амстердамський "Аякс" оголосив про повернення українського футболіста Олександра Зінченка, який наразі перебуває без клубу, до тренувань із командою.

Про це клуб повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Олександр Зінченко тренуватиметься в "Аяксі" найближчим часом, під час завершення останнього етапу реабілітації. Раді тебе бачити, Олександре!", — йдеться у заяві нідерландського клубу.

29-річний українець уже прибув на базу "Аякса" та провів перше тренування. Водночас про підписання контракту поки що не йдеться.

Зінченко ще в лютому дістав серйозну травму коліна під час матчу за "Аякс" проти "Фортуни" у чемпіонаті Нідерландів.

Після цього Зінченко переніс операцію й розпочав тривалий період реабілітації.

Нідерландський клуб не став подовжувати контракт з українцем. Відтак улітку Олександр залишив "Аякс" і став вільним агентом.

Нагадаємо, Зінченко став гравцем "Аякса" на початку лютого 2026 року, підписавши контракт до завершення сезону-2025/26. За трансфер українця амстердамський клуб заплатив лондонському "Арсеналу" 1,5 мільйона євро.

За амстердамський клуб українець провів лише два матчі та вибув на тривалий термін через пошкодження.

Додамо, що у складі "Аякса" виступає український півзахисник Віктор Циганков, який уже забив дебютний гол у чемпіонаті Нідерландів.

Раніше повідомлялося, що футболіст збірної України оформив переможний дубль у Саудівській Аравії.

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