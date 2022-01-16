Без креативу не обійшлося: "Чорноморець" посилився ще одним футболістом із Болгарії (фото)

Без креативу не обійшлося: "Чорноморець" посилився ще одним футболістом із Болгарії (фото)

Одеський клуб повідомив про підписання форварда "Левскі".

Одеський "Чорноморець" підписав болгарського нападника ФК "Левскі" із Софії Мартіна Петкова. Гравець переїхав до України у статусі вільного агента.

Як і у випадку попередніх переходів, прес-служба "Чорноморця" представила нападника дуже креативно.

Цього сезону Петков зіграв 13 матчів за "Левскі" в чемпіонаті Болгарії і відзначився одним забитим голом. Його вартість – 400 тис євро, згідно з даними порталу Transfermarkt.

Раніше до одеського клубу переїхав ще один болгарський футболіст - Борислав Цонев, а також чорногорський захисник Ілля Мартинович.

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