Без Куртуа: збірна Бельгії оголосила заявку на Євро-2024

Суперник збірної України на груповому етапі визначився зі складом команди на континентальну першість.

Стала відома заявка збірної Бельгії на фінальний турнір Євро-2024.

Головний тренер бельгійської національної команди Доменіко Тедеско викликав на прийдешню континентальну першість 25 футболістів.

Зазначимо, що до цього списку не потрапив голкіпер мадридського "Реала" Тібо Куртуа, який лише нещодавно повернувся на поле після низки травм. 32-річний воротар пропустив майже рік через проблеми зі здоров'ям.

Склад збірної Бельгії на Євро-2024

Воротарі: Кун Кастельс ("Вольфсбург"), Томас Камінскі ("Лутон"), Матц Селс ("Ноттінгем Форест").

Захисники: Тімоті Кастань ("Фулгем"), Зено Дебаст, Ян Вертонген (обидва – "Андерлехт"), Максим Де Кейпер ("Брюгге"), Ваут Фас ("Лестер"), Тома Меньє ("Трабзонспор"), Артюр Теат ("Ренн").

Півзахисники: Кевін Де Брейне ("Манчестер Сіті"), Орель Мангаля ("Ліон"), Амаду Онана ("Евертон"), Юрі Тілеманс ("Астон Вілла"), Артур Вермерен, Аксель Вітсель (обидва – "Атлетіко"), Астер Вранкс ("Вольфсбург"), Яннік Феррейра Карраско ("Аль-Шабаб"), Шарль Де Кетеларе ("Аталанта"), Йоган Бакайоко (ПСВ), Жеремі Доку ("Манчестер Сіті").

Нападники: Ромелу Лукаку ("Рома"), Доді Лукебакіо ("Севілья"), Лоїс Опенда ("Лейпциг"), Леандро Троссард ("Арсенал").

Нагадаємо, що Бельгія є суперником збірної України на груповому етапі Євро-2024. Очна зустріч між командами відбудеться 26 червня у Штутгарті в рамках заключного, третього туру. Також у квартеті Е зіграють Румунія та Словаччина.

Матчі фінального турніру чемпіонату Європи-2024 від 14 червня до 14 липня відбуватимуться в Німеччині.

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