Без лідера "Шахтаря": збірна України оголосила заявку на матч проти Італії у відборі на Євро-2024

Микола Матвієнко не допоможе "синьо-жовтим" у поєдинку в Мілані.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров визначився із заявкою команди на матч 6-го туру відбору на Євро-2024 проти Італії.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, до списку увійшли 23 футболісти.

Поза заявкою опинилися захисник донецького "Шахтаря" Микола Матвієнко, який у попередній зустрічі з Англією був замінений у перерві через травму, та хавбек "Дніпра-1" Олександр Піхальонок.

Заявка збірної України на матч проти Італії

Воротарі: Георгій Бущан, Анатолій Трубін, Андрій Лунін.

Захисники: Юхим Конопля, Богдан Михайличенко, Сергій Кривцов, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Денис Попов, Олександр Караваєв.

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрій Ярмоленко, Георгій Судаков, Михайло Мудрик, Віталій Буяльський, Віктор Циганков, Олександр Зінченко, Олександр Зубков, Єгор Назарина.

Нападники: Роман Яремчук, Артем Довбик, Владислав Ванат.

Матч Італія – Україна відбудеться у вівторок, 12 вересня, на стадіоні "Сан-Сіро" у Мілані. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція матчу Італія – Україна доступна на нашому сайті.

Збірна України у відборі на Євро-2024: результати і турнірне становище

Збірна України вже провела чотири матчі у кваліфікації Євро-2024. "Синьо-жовті" програли Англії (0:2) в Лондоні, перемогли Північну Македонію (3:2) у Скоп'є, обіграли Мальту (1:0) у словацькій Трнаві та зіграли внічию проти Англії (1:1) у Вроцлаві.

За підсумками п'яти турів збірна України з 7 очками посідає друге місце у групі С. Лідирує Англія (13 балів). Команди Італії та Північної Македонії набрали по 4 залікові пункти, Мальта – жодного.

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Нагадаємо, до фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господарка турніру, без відбору потрапила на континентальну першість.

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