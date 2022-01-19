Без лідера: стало відомо, хто від України відкриє чоловічу індивідувальну гонку Кубка світу з біатлону в Антгольці

Без лідера: стало відомо, хто від України відкриє чоловічу індивідувальну гонку Кубка світу з біатлону в Антгольці

На старт вийдуть Цимбал, Прима, Дудченко, Лесюк та Тищенко.

Від 20 до 23 січня в італійському Антгольці відбудеться сьомий етап Кубка світу з біатлону-2021/22. Розпочне новий етап індивідуальна гонка у чоловіків.

Капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний пропустить ці перегони та отримає додатковий відпочинок, щоб підготуватися до естафети, повідомляє Суспільне.

"Ми прийняли рішення після Рупольдингу дати відпочити Підручному, який не бігтиме індивідуальну гонку. П'ятірка, яку поставимо на старт – Прима, Дудченко, Цимбал, Тищенко та Лесюк. Хочу ще один тактичний варіант спробувати в естафеті, тож трохи більше готуємось до цього старту", ​​-сказав головний тренер чоловічої збірної України Юрай Санітра.

Таким чином, від "синьо-жовтих" на старт вийдуть Богдан Цимбал (20), Артем Прима (25), Антон Дудченко (60), Тарас Лесюк (74) та Артем Тищенко (94).

Всього цього сезону заплановано 10 етапів Кубка світу. Крім того, від 5-го до 19 лютого 2022 року біатлоністи позмагаються на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.

Біатлонний сезон-2021/22 закриє останній етап Кубка світу в норвезькому Голменколлені, який запланований на 17-20 березня.

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