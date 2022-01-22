Без лідерки: Україна раптово зробила заміну в жіночій естафеті на Кубку світу з біатлону в Антгольці

Без лідерки: Україна раптово зробила заміну в жіночій естафеті на Кубку світу з біатлону в Антгольці

Замість Юлії Джими третій етап естафети побіжить Анастасія Меркушина.

У складі жіночої збірної України з біатлону відбулася заміна в естафеті на сьомому етапі Кубка світу з біатлону-2021/22 в італійському Антгольці.

Як повідомляє Biathlon.com.ua, на третьому етапі гонки замість Юлії Джими стартуватиме Анастася Меркушина.

Джима отримала від тренерів можливість відпочити. Питання про можливість її участі в масстарті, запланованому на 23 січня, вирішуватиметься сьогодні ввечері.

Додамо, що Джима перебуває найвище серед українських біатлоністок у загальному заліку Кубка світу (147 очок і 31-ша позиція).

Жіноча естафета запланована на суботу, 22 січня. Початок - о 16:00 за київським часом. Збірна України виступить у такому складі: Валентина Семеренко, Дар'я Блашко, Анастася Меркушина та Олена Білосюк.

23 січня на етапі в Антгольці також відбудеться чоловічий масстарт, але там Україна представлена не буде.

Всього цього сезону заплановано 10 етапів Кубка світу. Крім того, від 5-го до 19 лютого 2022 року біатлоністи позмагаються на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.

Біатлонний сезон-2021/22 закриє останній етап Кубка світу в норвезькому Голменколлені, який запланований на 17-20 березня.

Читайте також:

Збірна України оголосила склад на Олімпійські ігри-2022: хто представить країну в Пекіні

"Справедливого відбору немає": українська біатлоністка - про своє непотрапляння до збірної на ОІ-2022

"Це державні справи, не приватна лавочка": українська біатлоністка збентежена вибором складу на ОІ-2022