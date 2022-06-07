Без лідерок команди: жіноча збірна України з біатлону розпочала підготовку до сезону

Без лідерок команди: жіноча збірна України з біатлону розпочала підготовку до сезону

Жіноча збірна України з біатлону розпочала перший навчально-тренувальний збір задля підготовки до змагального сезону 2022/2023.

Як і чоловіча команда, жінки розпочали підготовку без капітана команди.

Про це Суспільному Спорт повідомив головний тренер команди Олександр Кравченко.

Олену Білосюк, як і Дмитра Підручного, поки що не відпустили з лав Національної гвардії України.

Крім того, в Сянки, що на Львівщині, не прибули ще дві лідерки команди - Юлія Джима та Дар'я Блашко, які проведуть перший збір за кордоном у Словенії, готуючись індивідуально

Таким чином зараз у Сянках участь у зборах беруть Ірина Петренко, Анастасія Меркушина, Анна Кривонос та Валентина Семеренко, яка входить до команди "Б".

Нагадаємо, що Міжнародний союз ковзанярів (ISU) подовжив термін відсторонення російських та білоруських спортсменів від усіх міжнародних змагань.

Читайте також:

Українські легкоатлети тріумфально виступили на турнірі у Чехії

Світоліна попросила Європу допомогти відновити зруйновану російськими окупантами базу клубу УПЛ

Збірна України завершила Чемпіонат Європи з важкої атлетики з рекордною кількістю медалей