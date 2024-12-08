Без Луніна та Циганкова: "Реал" розгромив "Жирону", наблизившись до "Барселони" в Ла Лізі (відео)

Мадридський "Реал" розбив "Жирону" в центральному матчі 16-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Мунісіпаль де Монтіліві" у Жироні завершився з рахунком 0:3 .

Команда Карло Анчелотті відкрила рахунок на 36-й хвилині зустрічі – відзначився Джуд Беллінгем.

У другому таймі "вершкові" ще двічі вразили ворота каталонського клубу. На 55-й хвилині Арда Гюлер забив після передачі Беллінгема. А на 62-й хвилині Кіліан Мбаппе перетворив у гол асист від Луки Модрича.

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін провів цей поєдинок на лавці для запасних, ворота "Королівського клубу" захищав бельгієць Тібо Куртуа. Український півзахисник "Жирони" Віктор Циганков не потрапив до заявки на матч через травму.

Огляд матчу "Жирона" – "Реал" Мадрид

Після цієї перемоги "Реал" (36 очок) продовжує посідати друге місце в Примері, але наблизився до "Барселони" (38 балів), яка лідирує. Мадридці мають один матч у запасі.

"Жирона" розташовується на восьмій позиції у чемпіонаті Іспанії, маючи у своєму активі 22 залікові пункти.

У наступному турі Ла Ліги "бланкос" на виїзді зустрінуться з "Райо Вальєкано", а підопічні Мічела завітають у гості до "Мальорки". Обидва матчі відбудуться 14 грудня.

Перед цим обидва клуби проведуть матчі 6-го туру основного раунду Ліги чемпіонів: "Реал" у гостях позмагається з "Аталантою", а "Жирона" прийме "Ліверпуль". Ці поєдинки заплановано на 10 грудня.

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