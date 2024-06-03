Без Луніна: УЄФА назвав символічну збірну Ліги чемпіонів-2023/24 та найкращого гравця турніру

До символічної команди сезону ЛЧ увійшли по чотири гравці з мадридського "Реала" та дортмундської "Боруссії".

Європейський футбольний союз (УЄФА) назвав лауреатів у індивідуальних номінаціях та склав символічну збірну за підсумками Ліги чемпіонів сезону-2023/24.

Найкращим гравцем турніру став бразильський нападник мадридського "Реала" Вінісіус Жуніор, забив шість голів та зробив п'ять асистів у десяти матчах.

Найкращим молодим гравцем обрали півзахисника "Реала" Джуда Беллінгема – 20-річний англієць забив чотири м'ячі та віддав п'ять результативних передач у 11 поєдинках.

До символічної команди сезону Ліги чемпіонів увійшли по чотири гравці з "Реала" та дортмундської "Боруссії". А ось українцю Андрію Луніну, який протягом майже усієї кампанії був основним голкіпером "вершкових", але не зіграв у фіналі, місця у цій збірній не знайшлося.

Символічна збірна Ліги чемпіонів-2023/24 за версією УЄФА: Грегор Кобель ("Боруссія" Дортмунд) – Дані Карвахаль ("Реал"), Антоніо Рюдігер ("Реал"), Матс Гуммельс ("Боруссія" Дортмунд), Ян Матсен ("Боруссія" Дортмунд) – Вітінья (ПСЖ), Марсель Забітцер ("Боруссія" Дортмунд), Джуд Беллінгем ("Реал") – Філ Фоден ("Манчестер Сіті"), Гаррі Кейн ("Баварія"), Вінісіус Жуніор ("Реал").

✨ Introducing the 2023/24 UEFA Champions League Team of the Season, as selected by UEFA's Technical Observer panel.#UCL || #UCLfinal pic.twitter.com/njYgChEOoc — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 3, 2024

Нагадаємо, переможцем Ліги чемпіонів-2023/24 став "Реал". У фіналі мадридський гранд на стадіоні "Вемблі" в Лондоні обіграв дортмундську "Боруссію" (2:0).

Таким чином, "Реал" здобув 15-й у своїй історії Кубок чемпіонів. Мадридці виграли 15 з 18 вирішальних матчів ЛЧ (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022, 2024), що є абсолютним рекордом турніру. Лише у трьох фіналах "вершкові" зазнали поразок (1962, 1964, 1981).

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